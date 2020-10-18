Son dakika! 18 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Türkiye’de son 24 saatte bin 815 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 72 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken bin 504 kişinin tedavisi tamamlandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1815 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 72 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 1504 kişinin tedavisi tamamlandı. Ağır hasta sayısı 1427 oldu, son 24 saatte 1504 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 304 bin 3'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim." açıklamasında bulundu.