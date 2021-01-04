SON DAKİKA! 2021 SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur - işçi emekli maaş zamları belli oldu! (yüzde 8,36 - yüzde 7,36) | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
17:27
2020 yılında ekonomi virüsle savaştı | Video 04.01.2021 | 09:12
00:53
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım | Video 02.01.2021 | 21:14
06:25
Olacak iş değil! Kısıtlamaya rağmen mangal yakıp piknik yaptılar | Video 02.01.2021 | 20:00
01:34
SON DAKİKA HABERİ: 2 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı! | Video 02.01.2021 | 19:42
01:39
CHP’li başkan ve ekibinden yayla evinde alkollü yılbaşı partisi | Video 02.01.2021 | 19:30
01:39
03:55
Son dakika: Korona virüs kısıtlamasına rağmen şoke eden manzaralar! | Video 02.01.2021 | 18:41
00:29
01:20
01:49
04:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi | Video 02.01.2021 | 14:04
13:42
00:40
Son dakika! Somali'de Türk firmasına saldırı: 5 kişi yaralandı | Video 02.01.2021 | 13:02
03:54
Şebnem Bursalı 'Türbanı bırak tacizcine bak!' 02.01.2021 | 11:46
04:08
Okan Müderrisoğlu | HDP... Yargıtay’daki o dosya! 02.01.2021 | 11:44
04:31
Melih Altınok 'Sayılar neyi sayar?' 02.01.2021 | 11:43
03:10
02:48
Haşmet Babaoğlu 'Cumartesi notları: Fikri Bey’e teşekkürlerimizle...' 02.01.2021 | 11:37
04:48
Burhanettin Duran 'Laiklik tanımımız çoktan dönüştü, farkında mısınız?' 02.01.2021 | 11:35
Son dakika haberleri... 2021 yılı SSK, Bağ-Kur, memur ve memur - işçi emeklileri maaş zamları belli oldu!