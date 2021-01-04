Video Haber SON DAKİKA! 2021 SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur - işçi emekli maaş zamları belli oldu! (yüzde 8,36 - yüzde 7,36) | Video

SON DAKİKA! 2021 SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur - işçi emekli maaş zamları belli oldu! (yüzde 8,36 - yüzde 7,36) | Video

SON DAKİKA! 2021 SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur - işçi emekli maaş zamları belli oldu! (yüzde 8,36 - yüzde 7,36) | Video
04.01.2021 | 10:06

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SON DAKİKA! 2021 SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur - işçi emekli maaş zamları belli oldu! yüzde 8,36 - yüzde 7,36 | Video 02:10
SON DAKİKA! 2021 SSK, Bağ-Kur, Memur ve memur - işçi emekli maaş zamları belli oldu! (yüzde 8,36 - yüzde 7,36) | Video 04.01.2021 | 10:06
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Son dakika haberleri... 2021 yılı SSK, Bağ-Kur, memur ve memur - işçi emeklileri maaş zamları belli oldu!

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