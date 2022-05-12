Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu tarz Avrupalı ırkçıların en sık kullandığı yöntem | Video

Son dakika bilgisine göre AK Parti MKYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde 17.23'te başlayan MKYK sona erdi ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. Çelik, sığınmacılarla ilgil son günlerde oluşturulan algılar hakkında "Kullanılan tarz Avrupa'nın ırkçılarının en sık kullandığı yöntemdir." dedi. Yargıtay'ın CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasını onaması hakkında da konuşan Çelik "Nerede bir karar çıksa Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, Cumhur İttifakını hedef gösteriyorlar. Bazı davalardan Yargıtay kararları bozmuş bazılarını onamış. Herkes dosyaya bakarak konuşmalı." diye ekledi.