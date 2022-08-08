Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki: Yassıada zihniyetini diriltme çabası | Video
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Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin liderliğinde çözüme kavuşan tahıl krizi ile ilgili konuşan Ömer Çelik, bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrikler gelmeye devam ettiğini belirterek, "Soçi'de Putin Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik etmişti. Türkiye her zaman diplomatik çözüm üreten bir konumda olmuştur. Türkiye takdir ediliyor." ifadelerini kullandı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını eleştirenlere de tepki gösteren Çelik, "Birileri Yassıada zihniyetini diriltme çabasında." dedi.