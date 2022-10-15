Video Haber SON DAKİKA | Bakan Bilgin "Bu acıyı hepimiz hissediyoruz"
SON DAKİKA | Bakan Bilgin

SON DAKİKA | Bakan Bilgin "Bu acıyı hepimiz hissediyoruz"

15.10.2022 | 11:53

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SON DAKİKA | Bakan Bilgin Bu acıyı hepimiz hissediyoruz 01:14
SON DAKİKA | Bakan Bilgin "Bu acıyı hepimiz hissediyoruz" 15.10.2022 | 11:53
SON DAKİKA: Bartın Amasra maden ocağı patlaması öncesi işçilerin son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 02:01
SON DAKİKA: Bartın Amasra maden ocağı patlaması öncesi işçilerin son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar | Video 15.10.2022 | 11:33
Bartın’daki maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül’ün eşi son durumuyla ilgili açıklama yaptı | Video 01:05
Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan Ayhan Akgül'ün eşi son durumuyla ilgili açıklama yaptı | Video 15.10.2022 | 11:19
Bartın’daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: Ben bu acıya dayanamam! | Video 00:26
Bartın'daki faciada babasının kurtarılmasını bekleyen gençten yürek yakan sözler: "Ben bu acıya dayanamam!" | Video 15.10.2022 | 11:02
Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video 04:07
Bartın’da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi | Video 15.10.2022 | 10:46
Bartın Amasra’daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım | Video 03:41
Bartın Amasra'daki faciadan dakikalarla kurtuldu! O anları anlattı: "Dünya karardı, 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım" | Video 15.10.2022 | 10:27
Son Dakika: Bartın maden faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi! İşte olay yerinden A Haber kamerasına yansıyan görüntüler | Video 03:38
Son Dakika: Bartın maden faciasında ölü sayısı 28’e yükseldi! İşte olay yerinden A Haber kamerasına yansıyan görüntüler | Video 15.10.2022 | 10:03
Bartın’da kömür madeninde patlama! Devlet mahsur kalan işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla seferber oldu | Video 01:49
Bartın'da kömür madeninde patlama! Devlet mahsur kalan işçilerin kurtarılması için tüm imkanlarıyla seferber oldu | Video 15.10.2022 | 10:14
Bartın maden ocağında patlama meydana gelmişti! Peki işçilerin kullandığı çip nasıl kullanılıyor, neden önemli? | Video 06:29
Bartın maden ocağında patlama meydana gelmişti! Peki işçilerin kullandığı çip nasıl kullanılıyor, neden önemli? | Video 15.10.2022 | 09:40
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 00:34
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14
Bartın’daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 03:07
Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 15.10.2022 | 09:14
28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 01:54
28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 15.10.2022 | 09:14
Bartın’daki maden ocağı patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni götürme sakın | Video 00:28
Bartın'daki maden ocağı patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni götürme sakın | Video 15.10.2022 | 01:34
Kurtarma çalışmalarına katılan madencilere AFAD çadırında müdahale ediliyor | Video 00:59
Kurtarma çalışmalarına katılan madencilere AFAD çadırında müdahale ediliyor | Video 15.10.2022 | 01:29
Bartın’daki maden patlamasında yaralananlar İstanbul ve Ankara’ya sevk edildi | Video 08:47
Bartın’daki maden patlamasında yaralananlar İstanbul ve Ankara’ya sevk edildi | Video 15.10.2022 | 01:10
Son dakika: Bartın Amasra’da maden ocağında patlama! 22 işçi hayatını kaybetti | Video 01:13
Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! 22 işçi hayatını kaybetti | Video 15.10.2022 | 00:48
Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi | Video 01:22
Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi | Video 15.10.2022 | 00:44
Son dakika! Başkan Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti: Bartın’daki patlama bölgesine gidiyor | Video 01:47
Son dakika! Başkan Erdoğan Diyarbakır programını iptal etti: Bartın'daki patlama bölgesine gidiyor | Video 15.10.2022 | 00:35
Başkan Erdoğan Bartın’a gidecek | Video 00:29
Başkan Erdoğan Bartın'a gidecek | Video 14.10.2022 | 23:20
Son dakika: Bakanlar bölgede! Bartın maden ocağı patlamasında 14 işçi hayatını kaybetti | Video 08:35
Son dakika: Bakanlar bölgede! Bartın maden ocağı patlamasında 14 işçi hayatını kaybetti | Video 14.10.2022 | 23:07

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'da maden faciasının yaşandığı bölgede önemli açıklamalarda bulundu.

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