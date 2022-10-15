Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
SON DAKİKA | Bakan Bilgin "Bu acıyı hepimiz hissediyoruz" 15.10.2022 | 11:53
02:01
01:05
00:26
04:07
03:41
03:38
01:49
06:29
00:34
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14
03:07
Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video 15.10.2022 | 09:14
01:54
00:28
00:59
08:47
01:13
01:22
01:47
00:29
Başkan Erdoğan Bartın'a gidecek | Video 14.10.2022 | 23:20
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'da maden faciasının yaşandığı bölgede önemli açıklamalarda bulundu.