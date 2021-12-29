Son dakika: Bakan Koca ve bilim kurulu üyeleri, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı | Video
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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. Bakan Koca, yarından itibaren vatandaşların TURKOVAC aşısı olabileceğini söyledi.