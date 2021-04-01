Son dakika: Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması: İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edildi | Video
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca mutasyonların altını çizerek, Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların %75’ini oluşturduğunu, klasik tip Koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır." dedi.