SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Netanyahu ve çetesine dur denilmeli

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen "AK Parti Türkiye Buluşmaları Toplantısı"nda konuştu. "Netanyahu ve çetesine dur denilmelidir" diyen Başkan Erdoğan, katliam destekçisi Batı'ya da Yularını elinizde tuttuğunuz bu zalimleri durdurdun. Bu yangın eninde sonunda size de ulaşacak." uyarısında bulundu.