Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Türkiye'yi kalkındıracak, donanımlı ve erdemli gençler yetiştirmek için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olan, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır. Türkiye olarak bunun adına da TEKNOFEST kuşağı diyoruz'' dedi.