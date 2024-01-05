Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ile 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinen Başkan Erdoğan, "Yeniden İstanbul" vurgusu yaparak, "İstanbul'u tekrar ayağa kaldıracağız. İstanbul'a hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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