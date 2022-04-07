Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle iftar buluşması! | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle iftar buluşması! | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan eğitimcilerle iftar buluşması! | Video

07.04.2022 | 20:42

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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan eğitimcilerle iftar buluşması! | Video 07:22
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'na katıldı.

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