SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: Siyasi çıkarlarını düşünenlere milletimiz dersini verecek! | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, "Siyasi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen tuzu kurulara milletimiz çok yakında ders verecek." dedi. Erdoğan, "Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız, ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, sivil toplumuyla hep beraber sizin yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
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