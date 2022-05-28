Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar: "Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir" | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, iki ülkenin geliştirdiği ilişkileri ile sadece bölgeye değil, dünyaya örnek teşkil ettiğini belirtti. Erdoğan, savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanında olunduğunu söyledi. Erdoğan, "Bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.