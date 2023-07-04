Son Dakika: Bestler-Dereler'de teröristlere darbe | Video
Bakan Yerlikaya: Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve jandarma SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Son Dakika: Bestler-Dereler'de teröristlere darbe | Video 04.07.2023 | 14:16
14:50
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar | Video 04.07.2023 | 13:09
04:33
03:31
Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri’nden AB’ye işbirliği mesajı | Video 04.07.2023 | 12:25
02:47
Bakan Tunç’tan kira açıklaması: "Kira artışı yüzde 25’i geçemez" | Video 04.07.2023 | 12:38
01:08
39:28
02:21
04:36
01:11
19:01
Ayakkabı devinden 1.4 milyarlık yatırım 04.07.2023 | 07:00
00:26
01:48
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı | Video 03.07.2023 | 16:08
04:33
Melih Altınok | Türkiye Fransa olur mu? 03.07.2023 | 14:44
02:56
Haşmet Babaoğlu | Pilot ülke Fransa 03.07.2023 | 14:41
04:46
Kerem Alkin | Balkanlar'da 'kalıcı barış'ın teminatı Türkiye 03.07.2023 | 14:38
03:02
Hasan Basri Yalçın | Batı'da ırkçılık 03.07.2023 | 14:35
04:38
05:23
Memur ve emekli maaşı belli oluyor! Emekliye üçlü zam müjdesi | Video 03.07.2023 | 09:18