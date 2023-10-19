Video Haber Son dakika: BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı
Son dakika: BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı

Son dakika: BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı

19.10.2023 | 19:42

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze için acil insani ateşkes çağrısı yaptı. Guterres, "Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması için ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: BM’den Gazze için ’Acil ateşkes’ çağrısı 02:17
Son dakika: BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı 19.10.2023 | 19:42
Develi’de yol kenarında cesedi bulunan genç, trafik kazasına kurban gitmiş 00:38
Develi'de yol kenarında cesedi bulunan genç, trafik kazasına kurban gitmiş 19.10.2023 | 18:20
İsrail’de çatışma bölgesinden dumanlar yükseliyor 02:55
İsrail’de çatışma bölgesinden dumanlar yükseliyor 19.10.2023 | 17:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Türkiye son 20 yılda 260 milyar dolar uluslararası sermayeyi cezbetmiş durumda” 06:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Türkiye son 20 yılda 260 milyar dolar uluslararası sermayeyi cezbetmiş durumda” 19.10.2023 | 12:32
Netanyahu Gazze’de hastaneye düzenlediği saldırıyı reddetmişti! ABD’li isim İsrail’in yalanlarını çürüttü 05:59
Netanyahu Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıyı reddetmişti! ABD'li isim İsrail'in yalanlarını çürüttü 19.10.2023 | 01:08
İsrail’in Gazze’de hastaneye düzenlediği saldırı görüntülendi 00:18
İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı görüntülendi 19.10.2023 | 00:57
Yunanistan’da Filistin’e destek protestosu 05:10
Yunanistan’da Filistin’e destek protestosu 19.10.2023 | 00:29
Mersin’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 00:40
Mersin’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 18.10.2023 | 23:32
Mohamed Salah’tan İsrail soykırımına tepki! 00:50
Mohamed Salah'tan İsrail soykırımına tepki! 18.10.2023 | 23:32
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi’nde “ateşkes” için oturma eylemi 00:58
ABD’li Yahudilerden ABD Kongresi'nde “ateşkes” için oturma eylemi 18.10.2023 | 23:05
İsrail, Gazze’de Al-Quds Hastanesi yakınını vurdu 00:29
İsrail, Gazze’de Al-Quds Hastanesi yakınını vurdu 18.10.2023 | 23:05
Elazığ’da binlerce kişi Filistin için bir araya geldi 01:55
Elazığ'da binlerce kişi Filistin için bir araya geldi 18.10.2023 | 23:05
Elazığ’da korkutan yangın 00:23
Elazığ’da korkutan yangın 18.10.2023 | 23:05
ABD Başkanı Biden İsrail’den ayrıldı 03:31
ABD Başkanı Biden İsrail’den ayrıldı 18.10.2023 | 20:58
Kilis’te Gazze’ye destek yürüyüşü 04:06
Kilis’te Gazze’ye destek yürüyüşü 18.10.2023 | 20:58
Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: 7 kişiye işlem yapıldı 00:39
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 7 kişiye işlem yapıldı 18.10.2023 | 20:58
Lübnan polisi, ABD Büyükelçiliği önündeki protestoya müdahale etti 01:56
Lübnan polisi, ABD Büyükelçiliği önündeki protestoya müdahale etti 18.10.2023 | 20:32
Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu 09:29
Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu 18.10.2023 | 18:23
Özgür Özel, Osman Gökçek’i hedef gösterdi | Video 00:21
Özgür Özel, Osman Gökçek’i hedef gösterdi | Video 18.10.2023 | 15:58
Emine Erdoğan’dan Gazze çağrısı: Zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum | Video 02:45
Emine Erdoğan'dan Gazze çağrısı: "Zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum" | Video 18.10.2023 | 15:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA