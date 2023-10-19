Son dakika: BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze için acil insani ateşkes çağrısı yaptı. Guterres, "Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması için ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.