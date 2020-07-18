Son dakika: Corona virüs 18 Temmuz vaka sayısı açıklandı! Kaç vaka tespit edildi? | Video

Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs ile mücadele hızla devam ederken son günlerde vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanan Türkiye günlük corona virüs tablosuna göre 18 Temmuz Cumartesi günü 40 bin 943 test yapılırken, 918 vaka tespit edildi. 17 kişi hayatını kaybederken, bin 179 kişi sağlığına kavuştu.