Son dakika: Corona virüs 18 Temmuz vaka sayısı açıklandı! Kaç vaka tespit edildi? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:58
03:17
02:21
Başkan Erdoğan TOGG'un ilk harcını attı 18.07.2020 | 20:05
00:56
01:22
04:36
02:03
03:10
Minibüsle kamyonun çarpıştığı korku dolu kaza anları kamerada | Video 18.07.2020 | 15:44
07:56
02:00
Ankara'daki doğumda korkunç son! Bebeğin kafası doğumda koptu | Video 18.07.2020 | 13:31
01:08
01:10
01:31
11:40
Türkçe ezan kararı 88 yıl önce bugün alındı | Video 18.07.2020 | 12:53
07:03
07:21
02:15
Yerli otomobilde tarihi gün! Başkan Erdoğan start verecek | Video 18.07.2020 | 11:23
00:12
Vali Yerlikaya Ayasofya'nın meşhur kedisiyle ilgilendi | Video 18.07.2020 | 11:01
01:20
Dünya bu kahramanı konuşuyor! 4 yaşındaki kardeşini böyle korudu | Video 18.07.2020 | 11:00
Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs ile mücadele hızla devam ederken son günlerde vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanan Türkiye günlük corona virüs tablosuna göre 18 Temmuz Cumartesi günü 40 bin 943 test yapılırken, 918 vaka tespit edildi. 17 kişi hayatını kaybederken, bin 179 kişi sağlığına kavuştu.