Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Gündemde hangi konular var? | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Gündemde hangi konular var? | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Gündemde hangi konular var? | Video
20.10.2020 | 16:19

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında gündemde hangi konular var? A Haber Muhabiri Lamia Ayhan, Ankara'dan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görüşülmesi muhtemel konular hakkında bilgi verdi...

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