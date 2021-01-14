Son dakika: DSÖ Sözcüsü Margaret Harris: 2021'de koronavirüsü yeneceğiz! | Video
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, A Haber'e konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüse karşı dünya genelinde başlayan aşılamanın seyrine ilişkin bilgi veren Harris, "Mutasyonlar aşıyı etkiledi mi?" sorusuna açıklık getirdi. "6 ay daha tedbirlere uymalıyız" diyen Harris "2021'de koronavirüsü yeneceğiz" ifadelerini kullandı.