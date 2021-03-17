SON DAKİKA: EPDK'dan flaş akaryakıtta 'Tavan fiyat' kararı| Video

Son dakika haberleri... Akaryakıt fiyatları ile ilgili EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz son dakika açıklamasında bulundu. EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıtta tavan fiyat kararı aldıklarını belirterek, "Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" dedi. Öte yandan gelen son dakika bilgilerine göre; benzin ve motorinde yeni fiyatlar şu şekilde olacak...