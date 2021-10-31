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24:10
Son dakika: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi 31.10.2021 | 13:54
01:45
Son dakika! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi başladı. İşte ilk görüntüler 31.10.2021 | 12:22
10:50
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01:53
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Roma'da 30.10.2021 | 11:54
03:51
Hasan Basri Yalçın | Terörle mücadeleyi arkadan vurmak 30.10.2021 | 11:41
02:17
SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada 30.10.2021 | 11:22
01:59
Mehmet Barlas | Ölçüsüz rekabetler 30.10.2021 | 10:52
09:35
01:24
Jandarma’dan sahte içki operasyonu 30.10.2021 | 09:17
18:00
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SON DAKİKA: Yeni Atatürk Kültür Merkezi açılışında görsel şov! | Video 29.10.2021 | 19:13
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Yeni AKM Cumhuriyet Bayramı’nda açıldı | Video 29.10.2021 | 19:10
01:32
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Nihat Hatipoğlu | Sakın azgınlara özenme 29.10.2021 | 15:47
03:00
Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü 29.10.2021 | 15:18
Son dakika haberler... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme planlanandan uzun sürerken liderler tarafından önemli başlıkların ele alındığı belirtildi. Türkiye ve ABD arasında F-35, Büyükelçi, ABD'nin teröre desteği ve ikili ilişkilerin masada olduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi de bu kapsamda gerçekleşti ve sona erdi. Ankara ve Washington'dan görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi. İşte Erdoğan Biden görüşmesinden son dakika haberleri