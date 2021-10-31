Video Haber Son dakika: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi
Son dakika: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi

Son dakika: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi

31.10.2021 | 13:54

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Son dakika haberler... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme planlanandan uzun sürerken liderler tarafından önemli başlıkların ele alındığı belirtildi. Türkiye ve ABD arasında F-35, Büyükelçi, ABD'nin teröre desteği ve ikili ilişkilerin masada olduğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi de bu kapsamda gerçekleşti ve sona erdi. Ankara ve Washington'dan görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi. İşte Erdoğan Biden görüşmesinden son dakika haberleri

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