SON DAKİKA: Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti! Yıldırım Akbulut kimdir? | Video

Son dakika haberine göre; Türkiye Cumhuriyeti 20. Dönem Başbakanı Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti. Akbulut, bir süredir eşi ile birlikte Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Akbulut'un eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Yıldırım Akbulut için taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan mesajında "Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.