Son dakika! FETÖ firarisi emniyet müdürü sınav sorularını böyle çalmış! İşte şeytanın aklına gelmeyecek o düzenekler... | Video

Son dakika haberi... FETÖ'cü vatan hainlerinin yıllarca sınav sorularını nasıl çaldıkları ortaya çıktı! İşte FETÖ'cü vatan hainlerinin yandaşlarını ve teröristlerini üniversitelere yerleştirmek için kullandıkları şeytanın aklına gelmeyecek hile ve teknolojik ekipmanlar. Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında aranan firari eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Çakar'ın, eşinin üzerine yerleştirdiği düzenekle sınavda kopya çekmesine yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında aranan firari eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar'ın Sincan ilçesi Temelli Mahallesi'ndeki villasına 20 Nisan 2017'de operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Çakar'ın görev yaptığı birimden yasa dışı yollarla dışarı çıkardığı "böcek" tabir edilen dinleme cihazı, ses kayıt cihazları ve bu cihazlara ait malzemeler, 28 farklı marka ve model masa telefonu, çağrı kayıt cihazı ve SIM kart, hard diskler, flash bellekler, çeşitli marka 76 cep telefonu, ses alıcıları, video kasetler, 19 ses kaseti, fotoğraf makineleri, data kasetleri, disketler, film negatifleri, üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in isminin yazılı olduğu 6 şifreli CD'nin aralarında bulunduğu çeşitli malzemeler ele geçirildi.