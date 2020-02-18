Video Haber Son dakika: Gezi Parkı davasında karar çıktı! Osman Kavala ve Can Dündar dahil 16 sanık beraat etti | Video

Son dakika: Gezi Parkı davasında karar çıktı! Osman Kavala ve Can Dündar dahil 16 sanık beraat etti | Video

Son dakika: Gezi Parkı davasında karar çıktı! Osman Kavala ve Can Dündar dahil 16 sanık beraat etti | Video
18.02.2020 | 15:06

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin son dakika haberlere göre aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti.

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