SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da bir enerji tesisinde yangın çıktı | Video
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Son dakika haberi:Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor.