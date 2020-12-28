SON DAKİKA HABERİ: Antalya'da sağanak yağış sonrası yaşam felç oldu! Kara yolunda botla kurtarıldılar | Video

Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yolları adeta göle çevirdi. Araçları arızalanarak yolda mahsur kalan bazı sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı. O görüntüler fotoğraf karelerine böyle yansıdı. İşte Antalya'dan yağış sonrası ortaya çıkan manzara...