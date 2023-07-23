Son dakika haberi: Beşiktaş'ın futbolcusuna çirkin saldırı! İşte genç ismin sağlık durumu... | Video

Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ın aracının da karıştığı bir kaza meydana geldi. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücülerden Y.D. ile tartışma yaşayan futbolcu darp edildi. İşte genç futbolcunun sağlık durumu ve olay hakkındaki tüm detaylar...