Video Haber SON DAKİKA HABERi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu | Video

SON DAKİKA HABERi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu | Video

SON DAKİKA HABERi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu | Video
31.03.2021 | 20:34

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İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Teslim olan teröristlerin arasında, 30 yıldır örgütte olan isim de var.

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