SON DAKİKA HABERi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu | Video

İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Teslim olan teröristlerin arasında, 30 yıldır örgütte olan isim de var.