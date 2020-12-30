SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından kritik açıklama! Aşılama hakkında flaş gelişme | Video

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanmıştı. Ana gündem maddesi Çin'den getirilen koronavirüs aşısı olan toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: "Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.