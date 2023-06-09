SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu | Video
Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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