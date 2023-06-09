Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu | Video
SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu | Video

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu | Video

09.06.2023 | 01:19

Son dakika haberi: Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası’nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu | Video 02:21
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