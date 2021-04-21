Video Haber Son Dakika Haberi... Zelenskiy'den Putin'e Donbass çağrısı | Video

Son Dakika Haberi... Zelenskiy'den Putin'e Donbass çağrısı | Video

Son Dakika Haberi... Zelenskiy'den Putin'e Donbass çağrısı | Video
21.04.2021 | 00:18

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Son Dakika Haberi... Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı geldi. Bölgedeki krizle ilgili olarak değerlendirmede bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bay Putin, daha da ileriye gitmeye ve size Ukrayna'nın Donbass bölgesinde savaşın sürdüğü herhangi bir noktada buluşmayı teklif etmeye hazırım" dedi.

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