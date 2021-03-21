Son dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı | Video
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Milletvekilliği düşürülmesine rağmen Meclis'te terör örgütü propogandası yapmaya devam eden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözaltına alındı. Ankara Cumhruiyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamada "TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak,terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.