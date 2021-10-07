Video Haber Son dakika! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı | Video
Son dakika! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı | Video

Son dakika! Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı | Video

07.10.2021 | 10:16

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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu A.R. yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen takip ve analiz çalışmalarında, İnterpol tarafından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye yasadışı yollarla gelmeden önce Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R'nın Ankara'da olduğu tespit edildi.

EVİNDE YAKALANDI
A.R'nin Ankara'da bulunan adresine operasyon düzenleyen TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından A.R. yakalanarak gözaltına alındı. A.R.'nin evinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin ruble ve 16 bin 800 TL ile çok sayıda dijital materyale ve sahte Suriye kimlik kartına el konuldu.

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