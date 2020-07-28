Son dakika: İsrail'in Lübnan'a saldırısı savaşa sebep olur mu? İsrail - Lübnan sınırında son durum... | Video

Son dakika haberi... İsrail Lübnan'ın Kafarşuba bölgesine başlattığı havan saldırısı ile Hizbullah hedeflerini vurdu! İsrail'in Lübnana topraklarına düzenlediği havan saldırısı kapsamlı bir çatışmaya döner mi? İsrail - Lübnan sınırındaki son durum, ne? Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, canlı yayında; İsrail - Lübnan sınırındaki son gelişmeleri değerlendirdi...