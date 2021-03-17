SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı olanlar muaf olacak! Sağlık Bakanlığı'dan flaş karar... Video

Son dakika haberleri... Koronavirüs aşısının 2. dozunu olanların karantina uygulamalarından muaf tutulması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde ki güncelleme ile 2 doz aşı olanlar karantina uygulamalarından muaf tutulacak.