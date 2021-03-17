Video Haber SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı olanlar muaf olacak! Sağlık Bakanlığı'dan flaş karar... Video

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı olanlar muaf olacak! Sağlık Bakanlığı'dan flaş karar... Video

SON DAKİKA: Koronavirüs aşısı olanlar muaf olacak! Sağlık Bakanlığı'dan flaş karar... Video
17.03.2021 | 10:13

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Son dakika haberleri... Koronavirüs aşısının 2. dozunu olanların karantina uygulamalarından muaf tutulması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde ki güncelleme ile 2 doz aşı olanlar karantina uygulamalarından muaf tutulacak.

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