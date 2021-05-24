Video Haber Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören ünlü oyuncu Burak Sergen'den haber var! Burak Sergen taburcu oldu | Video

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören ünlü oyuncu Burak Sergen'den haber var! Burak Sergen taburcu oldu | Video

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören ünlü oyuncu Burak Sergen'den haber var! Burak Sergen taburcu oldu | Video
24.05.2021 | 18:09

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SON DAKİKA... Bir ay önce koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Burak Sergen'den iyi haber geldi. Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Burak Sergen, bugün hastaneden taburdu oldu. Sergen hastane çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere,"45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum" dedi. İşte detaylar...

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