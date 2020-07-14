Son Dakika: M4 Karayolu'nda Rus askerlerine bombalı saldırı anı kamerada | Video
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Son dakika haberi... Suriye’de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor. Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.