Video Haber Son dakika: Mescid-i Aksa İmamı'ndan A Haber'e önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Mescid-i Aksa İmamı'ndan A Haber'e önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Mescid-i Aksa İmamı'ndan A Haber'e önemli açıklamalar | Video
08.05.2021 | 22:13

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Son dakika haberleri: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, A Haber canlı yayınında, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlileri hedef alan saldırılarına çok sert tepki gösterdi. İsrail'in Mescid-i Aksa’yı işgale hazırlandığını dile getiren Sabri, "Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz. Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin." dedi.

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