SON DAKİKA: MİT'ten 'üst düzey' operasyon! "Sorhin Rojhilat" etkisiz hale getirildi | Video

MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod Fatma Sakana’yı Kamışlı’da nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Terörist Fatma Sakana, 2 Eylül 2012’de Şırnak/Beytüşşebap’ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemin faillerindendi. PKK’nın Beytüşşebap’ta gerçekleştirdiği eylemde 10 askeri personel şehit olmuş, çok sayıda askeri personel de yaralanmıştı.