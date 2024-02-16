SON DAKİKA: MİT'ten 'üst düzey' operasyon! "Sorhin Rojhilat" etkisiz hale getirildi | Video
MİT, PKK/PAJK Koordinasyonu üyesi Sorhin Rojhilat kod Fatma Sakana’yı Kamışlı’da nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Terörist Fatma Sakana, 2 Eylül 2012’de Şırnak/Beytüşşebap’ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemin faillerindendi. PKK’nın Beytüşşebap’ta gerçekleştirdiği eylemde 10 askeri personel şehit olmuş, çok sayıda askeri personel de yaralanmıştı.
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