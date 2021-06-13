Son dakika! MSB bu görüntülerle açıkladı! 5 terörist etkisiz | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.