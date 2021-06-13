Video Haber Son dakika! MSB bu görüntülerle açıkladı! 5 terörist etkisiz | Video

Son dakika! MSB bu görüntülerle açıkladı! 5 terörist etkisiz | Video

Son dakika! MSB bu görüntülerle açıkladı! 5 terörist etkisiz | Video
13.06.2021 | 12:04

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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