Video Haber Son Dakika: Rusya heyetini taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı | Video
Son Dakika: Rusya heyetini taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı | Video

Son Dakika: Rusya heyetini taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı | Video

28.03.2022 | 16:17

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Son dakika haberi: İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyetini taşıyan uçak Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı.

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