Son Dakika: Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim başladı! Hangi üründe ne kadar indirim oldu? | Video

Son dakika haberi: Tarım Kredi marketlerinde 30’dan fazla üründe indirim uygulaması bugün başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, diğer zincir marketlere de “Takip edin” çağrısında bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kooperatifler kar amaçlı değildir. Fiyatları düşürün" talimatı ile başlayan hazırlıklar tamamlandı. Bugün indirimler başladı. Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde hangi ürünler indirimli? İşte detaylar...