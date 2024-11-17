Son dakika: Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu hayatını kaybetti!
Son Dakika: Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’dan üzen haber geldi. Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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