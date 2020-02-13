Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında ne olacak? Serbest kalacak mı? | Video

Son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve konuşulan Kadir Şeker davasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Olay 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya'da yaşanmıştı. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker tramvaydan inmiş evine gidiyordu. Bu sırada parkta bir kadının çığlıklarını duydu. Kadının yanındaki erkek tarafından dövüldüğünü göre Kadir, müdahale edip kadını kurtarmak istedi. Ancak olay büyüyünce çıkan arbedede kız arkadaşını döven Özgür Duran'ı cebinden çıkardığı bıçakla öldürdü. Kadir Şeker kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Türkiye olayla ilgili meşru müdafaa mı yoksa cinayet mi tartışması yaşanıyor. Kadir'in savcılık ifadesininin ardından basına yaptığı açıklamalar da günyüzüne çıktı. Ayşe D.'nin basın açıklamasında söyledikleri ile soruşturma aşamasında savcılığa verdiği ifadeler ve Kadir'e yönelik söylemleri birbiri ile örtüşmüyor. Ayşe D.'nin savcılık ifadesi ile basına yaptığı açıklamalar arasında bulunan bu farklılık ve Şeker'i suçlayan sözleri sosyal medyada da geniş tepki çekti. Kadir Şeker'in akıbeti soruşturma sonucunda belli olacak.