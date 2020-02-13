Video Haber Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında ne olacak? Serbest kalacak mı? | Video

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında ne olacak? Serbest kalacak mı? | Video

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında ne olacak? Serbest kalacak mı? | Video
13.02.2020 | 09:58

Son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve konuşulan Kadir Şeker davasıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Olay 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya'da yaşanmıştı. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker tramvaydan inmiş evine gidiyordu. Bu sırada parkta bir kadının çığlıklarını duydu. Kadının yanındaki erkek tarafından dövüldüğünü göre Kadir, müdahale edip kadını kurtarmak istedi. Ancak olay büyüyünce çıkan arbedede kız arkadaşını döven Özgür Duran'ı cebinden çıkardığı bıçakla öldürdü. Kadir Şeker kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Türkiye olayla ilgili meşru müdafaa mı yoksa cinayet mi tartışması yaşanıyor. Kadir'in savcılık ifadesininin ardından basına yaptığı açıklamalar da günyüzüne çıktı. Ayşe D.'nin basın açıklamasında söyledikleri ile soruşturma aşamasında savcılığa verdiği ifadeler ve Kadir'e yönelik söylemleri birbiri ile örtüşmüyor. Ayşe D.'nin savcılık ifadesi ile basına yaptığı açıklamalar arasında bulunan bu farklılık ve Şeker'i suçlayan sözleri sosyal medyada da geniş tepki çekti. Kadir Şeker'in akıbeti soruşturma sonucunda belli olacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İskoçya'da şelale yukarı aktı 00:36
İskoçya'da şelale yukarı aktı 13.02.2020 | 16:46
Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan FETÖ’nün siyasi ayağı açıklaması | Video 07:46
Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan FETÖ’nün siyasi ayağı açıklaması | Video 13.02.2020 | 16:33
Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası! 01:26
Başkan Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tazminat davası! 13.02.2020 | 16:44
Endonezya'da yanardağ patladı! Patlama paniğe neden oldu 00:56
Endonezya'da yanardağ patladı! Patlama paniğe neden oldu 13.02.2020 | 16:27
Son dakika! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı sorusuna flaş cevap | Video 00:32
Son dakika! Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile arasındaki yaş farkı sorusuna flaş cevap | Video 13.02.2020 | 16:21
Son dakika! Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı... Dehşet anları kamerada | Video 01:22
Son dakika! Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı... Dehşet anları kamerada | Video 13.02.2020 | 15:55
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması İlave birlik gönderiyoruz | Video 01:54
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması "İlave birlik gönderiyoruz" | Video 13.02.2020 | 15:35
Başkan Erdoğan Pakistan'da 11:00
Başkan Erdoğan Pakistan'da 13.02.2020 | 15:33
Son dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan 'FETÖ'nün siyasi ayağı ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması | Video 07:26
Son dakika! MHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan 'FETÖ'nün siyasi ayağı ve Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması | Video 13.02.2020 | 15:30
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi 01:56
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi 13.02.2020 | 15:24
Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 02:56
Şile Yolu'nda otomobil seyir halindeki iş makinesine çarptı 13.02.2020 | 15:17
Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı 02:43
Artvin'de çığ düştü; cenaze dönüşü 20 araçlık konvoy yolda kaldı 13.02.2020 | 14:40
Burdur Bucak'ta soba zehirlenmesi 1'i çocuk 6 yaralı 01:00
Burdur Bucak'ta soba zehirlenmesi 1'i çocuk 6 yaralı 13.02.2020 | 14:44
Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı 01:45
Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurucu üyesi uyuşturucu alırken yakalandı 13.02.2020 | 14:34
Emeklilere promosyon müjdesi! Ücretleri ne kadar olacak? Hangi banka ne vaat ediyor? 02:01
Emeklilere promosyon müjdesi! Ücretleri ne kadar olacak? Hangi banka ne vaat ediyor? 13.02.2020 | 14:22
Ankara'da minibüs şoförü elinde telefonla trafikte! 00:32
Ankara'da minibüs şoförü elinde telefonla trafikte! 13.02.2020 | 14:19
İzmir'de kaza! 4 ölü | Video 00:43
İzmir'de kaza! 4 ölü | Video 13.02.2020 | 14:10
Son dakika! CHP'nin hisseleri Hazine'ye devrediliyor | Video 02:28
Son dakika! CHP'nin hisseleri Hazine'ye devrediliyor | Video 13.02.2020 | 13:46
Marmaray İstasyonu çevresinde yol üzerinde park eden yüzlerce araç havadan görüntülendi | Video 01:48
Marmaray İstasyonu çevresinde yol üzerinde park eden yüzlerce araç havadan görüntülendi | Video 13.02.2020 | 13:39
UMKE ekipleri nasıl eğitiliyor? 04:57
UMKE ekipleri nasıl eğitiliyor? 13.02.2020 | 13:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN