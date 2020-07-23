Son Dakika: WhatsApp mesajları gizlice nasıl okunuyor? WhatsApp güvenlik açığı skandalı büyüyor! | Video

Son dakika haberi... WhatsApp mesajlarımız gizlice nasıl okunuyor? WhatsApp mesajları güvenlik skandalı giderek büyüyor! Alman istihbaratının uzun süredir WhatsApp mesajlarını gizlice okuduğunun ortaya çıkması WhatsApp kullanıcılarını şoke etti! Güvenli olduğu iddia edilen WhatsApp'ın kullanıcıların mesajlarının güvenliği için yeterli çalışmada bulunmadığı ve sadece basit saldırılara karşı güvenliğinin olduğu iddiası internet kullanıcılarını tedirgin etti. Siber Güvenlik uzmanı Eyüp Çelik ve USMED Ar-Ge Başkanı Engin Dinç, canlı yayında güvenlik açıkları ve güvenli iletişim konularında önemli değerlendirmelerde bulundu...