Son Dakika: Yasa ile sosyal medyada linç ve hakaretler nasıl bitecek? 'İnternet sosyal medya 'sosyopat'lar ile dolu' | Video

Son dakika haberi... Sosyal medya yasası ile internette linç ve hakaretler son bulacak mı? Sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlar nasıl kaldırılacak? Twitter, Facebook, Instagram, Google'da içerikler paylaşımlar nasıl kaldırılacak? Prof. Dr. Ali Saydam, yeni sosyal medya yasası ile ilgili detayları canlı yayında yorumladı...