Video Haber Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı | Video
Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı | Video

Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda test sürüşü yapıldı | Video

12.09.2022 | 18:36

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Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda test sürüşü gerçekleştirildi. Hattın ekim ayı içerisinde kullanıma açılacağı belirtildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak olan metronun makinist koltuğuna oturarak test sürüşü yapıp, ardından incelemelerde bulundu. Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın ekim ayı içerisinde kullanıma açılacağı belirtildi.

Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metrosu'nun Pendik Tavşantepe istasyonundan başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşan hat, 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunuyor. İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy-Kartal-Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.

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