Tekirdağ’da tarla süren çiftçiye top mermisi şoku | Video

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarla sürerken traktörün tırmıklarına takılan top mermisi, tarla sahibi çiftçiyi korkuttu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Kozyörük Mahallesi Saksağandere mevkiinde tarlasını süren Mehmet Bağ, kullandığı traktörün tırmıklarına, paslanmış halde yaklaşık 40 yıllık patlamamış bir top mermisi takıldı. Büyük bir şok yaşayan çiftçi, traktörünü durdurup, top mermisinin kaldırılması için jandarmaya ihbarda bulundu.



Olay yerine giden Malkara İlçe Jandarma ekiplerinin aldığı önlem sonrası top mermisi, Tekirdağ İl Jandarma PAMİT ekibi tarafından kepçe ile açılan çukura konularak, fünye ile patlatılması sonucu imha edildi.



Top mermisini görünce patlama tehlikesine karşı korku yaşadığını ifade eden çiftçi Mehmet Bağ, "Traktöre takılı tırmıklarla tarlada Ayçiçek yeri hazırlıyordum. Arkada mermi olduğunu fark edince traktörü hemen durdurdum. O an patlar mı acaba diye çok korktum. Sonrasında jandarma ekiplerine haber verdik. Ekipler de kontrollü bir şekilde imha ettiler" diye konuştu.