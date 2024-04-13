Video Haber Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor
Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor

13.04.2024 | 00:29

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor

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