THY'den özel proje: Türkiye semalarında ilk kez gerçekleşti! | Video

Türk Hava Yolları, filosuna kattığı yeni nesil uçakların tanıtımını Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini içeren görüntüler eşliğinde kayda aldı. İstanbul ve Antalya semalarında gerçekleştirilen reklam çekimi projesini başarıyla tamamlayan bayrak taşıyıcı marka, Fransa’dan gelen bu alanda 20 yıllık deneyime sahip uzman ekip ve özel ekipman ile donatılmış TBM 700 B model jet ile filonun yeni nesil uçaklarından Airbus A350, Boeing B787 Dreamliner ve Airbus A321 NEO’yu görüntüledi.