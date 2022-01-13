THY'nin 'Mega Taşınma Belgeseli' tamamlandı! 'Dünyada bu ölçekte bir taşınma örneği yok' | Video
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınmasının anlatıldığı “Mega Taşınma Belgeseli” tamamlandı. Yayınlanacak belgeselin gösterimine katılan Aycı, "Mega Taşınma"nın dünya sivil havacılık tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu söyleyerek dünyada bu ölçekte bir taşınma örneğinin olmadığını dile getirdi.